Messi kes? Brasiilia kaitsjast sai jalgpalliajaloo edukaim mängija 

Alves on nüüdseks pea kohale tõstnud kolm Meistrite Liiga trofeed, kuus Hispaania kõrgliiga tiitlit, kaks Prantsusmaa kõrgliiga karikat ning nimekiri läheb muudkui edasi ja edasi. Oma karjääri jooksul on ta kandnud kodumaa klubi EC Bahia särki ja võõrsil esindanud Sevillat, Barcelonat, Juventust ning PSG-d.

Edukaimate jalgpallurite tabelist leiab legendaarseid mängijaid veelgi. Kolmandat kohta hoiab Andres Iniesta 37 karikaga, 35 tiitlit on võitnud Ryan Giggs, 34 trofeed on saanud Gerard Pique ja Lionel Messi. Viimased kaks võivad endisele tiimikaaslasele Alvesele peagi lähemale tulla, sest Barcelonal on võimalik sel hooajal võita veel kolm tiitlit. Argentina pallivõluri kõva konkurent Cristiano Ronaldo nimel on "kõigest" 28 karikat.