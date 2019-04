TOHOH! Esimene Eesti olümpiasportlane saatis varustuse juba Tokyo poole teele 

"Suurimaid läbivaid ämbreid on mul ikka ja alati olnud. Startidega, mis sel regatil olid mu fookuses, olen paari erandiga väga rahul. Fakt, et terve regati jooksul ei näinud me tugevamat tuult kui 3 m/s koos sellega, et ma alles alustan ja tunnetus pole veel see, andiski kätte kaardid, kus olukordades jäi vähe puudu ja sellise tuulega midagi kiiresti tagasi ei tee.