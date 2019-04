III liiga klubi: endine Eesti jalgpallikoondislane lubas meie kaitsjale vastu hambaid panna 

Õhtulehel ei õnnestunud täna õhtul Voskoboinikovi telefonitsi tabada, kuid Soccernet.ee-le põhjendas ta olukorda (Õhtulehe toimetus ei tea, kuidas Soccerneti reporter täpselt oma küsimuse sõnastas - M.T.) vastaste äärmiselt jõulise mängustiiliga. "Amatöörid mängivad ning ma saan aru, et nad pole profid. Profid hoolitsevad selle eest, et ei lennataks niisama sisse, kuid meil üks mängija sai päris ränga vigastuse (Flora U21 peatreener Ats Sillaste, kelle asemel Voskoboinikov 23. minutil mängu tuli – M.T.).

Kõige tähtsam on kolmanda liiga mängudes teisi mitte vigastada. Aga nemad lendavad sisse, neil on ükskõik. Kui suvaline vend lendab sisse ja ei austa, siis see on kohutav."