Elfyn Evans: sõidan kõige paremini siis, kui võitlen esimeste kohtade eest 

"Arvan, et mõistame, miks nii läks ja proovime tänavu asju õigesti teha. See oli mitme asja kombinatsioon. Nägime, et Sebil (eelmise aasta tiimikaaslane Ogier – M.T.) oli samuti probleeme, kuid ta oli minust enam konkurentsis.

Evansi senine hooaeg on kulgenud pigem hästi. Pärast Monte Carlo katkestamist on tal kirjas 5., 3. ja 3. koht. Kusjuures viimati Korsikal oli ta kinni võidus, kuid viimasel katsel purunenud rehv kukutas ta kolmandaks. Sarja punktitabelis hoiab ta neljandat kohta.

"Kiirus on seni olnud päris hea. Väljakutse on seda hoida. Arvan, et sõidan kõige paremini siis, kui võitlen esimeste kohtade eest. See annab väikse ekstra sädeme."