Tšempioniks ihkav Tänak on suurepärases löögipositsioonis 

Rallimaailma kolme suurt vaala – Thierry Neuville'i, Sebastien Ogier'd ja Tänakut – lahutab enne sel nädalavahetusel sõidetavat Argentina katsumust MM-sarja üldarvestuses vaid viis punkti. Võrreldes mullusega on Toyotat rooliva meie mehe seis oluliselt parem: kui praegu on tal nelja etapiga koos 77 punkti, siis aasta tagasi oli maarjamaalase kaukas 45 silma. Ogier' punktisaak on üsna sama, Neuville'il on mullusega võrreldes 15 lisapunkti.