Sebastien Ogier loodab oma karjääri suurima iluvea lõpuks kõrvaldada 

Tänavu Citroeni rooliv prantslane on Argentinas kolmel korral teisena lõpetanud, kuid poodiumi kõrgeimale astmele tal tõusta pole õnnestunud. Viimasel kahel aastal jäi ta M-Spordiga pjedestaalilt sootuks välja jäänud, finišeerides neljandana.

Tänavu on Ogieril aga suurepärane võimalus see iluviga parandada. Tavaliselt on kuuekordne ilmameister Argentina kruusateedele läinud esimesena ehk teepuhastajana. Tänavu täidab seda rolli tema ees aga Thierry Neuville.

"Kuigi ma pole tõepoolest kunagi Argentinas võidutsenud, siis mulle väga meeldib see ralli ning olen minevikus siin kiire olnud. Mu lootused selle ralli osas on vägagi tavapärased. Ütleksin, et olen tänavu eriti motiveeritud, et siin rallil lõpuks triumfeerida, kuna sõidan Citroeniga," sõnas Ogier meeskonna pressiteenistusele. "Vastab ka ju tõele, et teisena rajale minnes on mul veidi paremad šansid, kui varasematel aastatel."

***

Tõe huvides olgu ära mainitud, et Ogier pole triumfeerinud ka kahe nädala pärast toimuval Tšiili rallil ning hooaja teises pooles sõidetaval Türgi rallil, kuid seal pole prantslasel oma hiilgeaastatel ka õieti võimalusi olnud.