Schumacheri endine mänedžer avalikustas, milline pidanuks välja nägema vormelilegendi edasine karjäär 

Schumacheri endine mänedžer Willi Weber sõna väljaandele Motorsport, et sakslasel oli plaan armastatud ala juurde naasta mänedžerina. "Michael oli väga ärevil, et Mick vormel-1 maailma tuua. Ta oleks tema mänedžerina töötanud, täpselt nagu mina aitasin Michaelit. See oleks olnud ilus lõpp sellele loole. Ta oleks jumaldanud seda."

Mick Schumacher võidutses mullu vormel 3 sarjas ning tänavu teeb tegusid juba aste kõrgemal, vormel 2s. Lisaks istus väike Schumacher mõned nädalad tagasi juba ka vormel-1 rooli, kui tal õnnestus testida nii Ferrarit kui ka Alfa Romeot.

Weberi sõnul oleks isa kogemustest pojale meeletult kasu olnud. "Michael teab ju kõike. Ta teab, mis meeskondadega suhelda ning kuidas kogu see maailm töötab. Ta oli ise selle sees," sõnas ta.

Küll leidis Weber, et Mickil on isa saavutuste tõttu keeruline ennast maksma panna.

"Isa tõttu on Mickil kanda väga suur koorem. Inimesed võrdlevad teda alati Michaeliga öeldes, et "sinu nimi on Schumacher, seega sa pead saavutama täpselt samasuguseid tulemusi." Noorele poisile on see väga suur koorem kanda.

Kui Michael seisaks tema kõrval, oleks olukord teine. Aga praegu seisab hoopis Mick inimeste silmis kõige selle eest, mis tema isa oli. Temalt lihtsalt loodetakse samasuguseid tulemusi."