Juventuse legend: Ronaldo mõjub tiimikaaslastele halvasti 

"Juventus peab oma rotatsiooni tunduvalt parandama," oli Tardelli tasuta nõuanne oma endisele leivaisale. "Cristiano Ronaldo mängis tänavusel hooajal liiga palju. Just tema on see, kes oma mängu vastastele peale surub ning seeläbi ka oma meeskonda mõjutab. Ajaxi vastu oleks tulnud tal rohkem tööd teha."