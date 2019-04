FOTOD | TEHTUD! Ühisliiga põhiturniiri järjekordse võiduga lõpetanud Kalev/Cramo väldib veerandfinaalis Moskva CSKAd 

Kalev võitis esimese veerandi 26:15, poolajaks oldi ees 51:34. Chavaughn Lewis ja Tony Wroten viskasid esimese 20 minutiga mõlemad 16 punkti, seega peaaegu sama palju kui vastased kokku.

Võitjate resultatiivseim oli Wroten 24 punktiga. Ameeriklase arvele jäi ka 4 lauapalli ja 5 resultatiivset söötu.

Kalev tegi Krasnodari klubiga tänavu 2:0. Novembris oldi võõrsil üle 85:80. Selle mängu järel vallandati Lokomotiv-Kubani serblasest peatreener Saša Obradovic. Teda asendanud Vlada Jovanovici aeg sai otsa märtsi keskel. Seega juhendas Lokomotiv-Kubani täna juba kolmas mees - 51aastane ameeriklane Bob Donewald jr.

Et Lokomotiv-Kubanil on põhiturniiri neljas koht kindel, võis Donewald rohkelt mänguaega anda teisele ešelonile. Põhitegijatest käisid platsil vaid Jerome Randle, Jamel McLean, JaJuan Johnson ja Vladimir Ivlev. Neist viimane on tavaliselt siiski vaid 12 minuti mees.

Kalevi lõppkoht on veel lahtine. Et tõusta kuuendaks, peab Kalev lootma, et Peterburi Zenit kaotab laupäeval kodus Astanale. See pole sugugi välistatud, sest Zenit pole neljas viimases kohtumises suutnud võitu võtta. Tõsi, kui Kalev välja arvata, on vastased olnud tõelised Ühisliiga tipptiimid - Kaasani Unics, Moskva CSKA ja Lokomotiv-Kuban.

Kuuenda koha korral mängib Kalev ilmselt Moskva oblasti Himkiga ja seitsmenda korral Kaasani Unicsiga. Veerandfinaalseeria kestab kolme võiduni, esimesed kaks mängu peetakse Venemaal. Need peetakse 3. ja 5. mail, (esimene) kodumäng on 8. mail.