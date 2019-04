Donaldas Kairys: kõige tähtsam oli võit. Tore, et me ei pea CSKAga mängima 

"Kolmas veerand oli tõesti kole. Krasodari noored mängisid väga hästi ja väga suure innuga. Aga olgu pealegi, seekord oli kõige tähtsam võit ja selle me saime. Oleme vähemalt seitsmendad ja ei pea CSKAga mängima. Meie kinnisidee polnud, et peame CSKA-d vältima, tahtsime lihtsalt tõusta tabelis võimalikult kõrgele. Loomulikult on CSKA Ühisliigas kindel favoriit, seda ei saa eitada," rääkis Kalevi peatreener Donaldas Kairys.

"Tahan mängudes Pärnuga kasutada võimalikult suurt rotatsiooni. Meie mänguplaan on anda minuteid kõigile palluritele, kes meie koosseisus on," märkis Kairys.

"Hooaeg on olnud üles-alla. Oleme muutnud koosseisu ja mängustiili. Tagantjärele on mul hea öelda, et loomulikult olime kindlad, et suudame kokkuvõttes nii kõrgele tõusta. Ootused pidasid paika ja saime play-off'i. Läheme veerandfinaale mängima suure isu ja mõnuga. Vaatame, kuidas välja tuleb."