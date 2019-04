KARM SÜÜDISTUS! Jurist võttis korvpallitähe raha endale ja tegi ekstravagantse kulutuse 

Nimelt palkas Whiteside'i endine tüdruksõber Alexis Gardner juristi, et too nõuaks korvpallurilt raha välja. Miks täpselt, pole praegu teada, kuid hilisemas avalduses ütlesid Whiteside ja Gardner, et mees tasub naisele raha aastate jooksul kulutatud aja ja toetuse eest.