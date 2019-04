Paide gambialased valisid vaesusest pääsemiseks jalgpalli 

„Gambias on lööklause, et ilma hariduseta ei saavuta midagi,“ selgitab pikakasvuline ründaja Jatta, kes kostitas Eesti liiga debüüdil tiitlikaitsjat Nõmme Kaljut meisterliku võiduväravaga. „Käisime küll koolis, aga pärast kooli mängisime õhtuni jalgpalli. Enne koju minekut käisime duši all, et mitte vahele jääda.“