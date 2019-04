KORVPALLI POOLFINAALID, ALGAGE! Hästi alustanud tehnikatudengid ei suutnud põnevuslahingus end maksma panna  

Kohtumise algus tõotas tasavägist lahingut. Küll oli avaminutitest selge, et tänu Eesti-Läti liiga põhihooaja tulemusele otse kodustel meistrivõistlustel nelja parema hulka jõudnud TalTech oli võitluseks suurepäraselt meelestatud: tulist emotsiooni jagus nii väljakul mütanud palluritele kui ka vahetusmeestepingil oma võimalust ootanud mängijatel. TLÜ kohta seda alguses öelda ei saanud.

Teise veerandaja alguses haaras TalTech kümnepunktilise eduseisu. TLÜ ei suutnud rünnakul häid viskekohti eriti leida, kohati oli mäng liiga individuaalne. Seda ilmestab ka fakt, et avapoolaja lõpuks oli võõrustajatel koos 12 resultatiivset söötu, külalistel vaid kuus.

Hingetõmbepaus mõjus TLÜ-le kosutavalt. Legendaarse Martin Müürsepa hoolealused alustasid 10:2 spurdiga, kuid õige pea pani Puideti kaugvise sellele korgi peale. Samas tuleb tõdeda, et TLÜ oli taas kohati liiga individuaalne, mõnikord väga rasked visked küll kukkusid, ent rohkem oli neid, mis läksid mööda. Sellest hoolimata sulas TalTechi edu veidi veel, viimasele perioodile minnes oli tehnikatudengite edu 57:55.