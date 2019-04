VALUS! AC Milani paremkaitsja murdis Coppa Italia poolfinaalis jalaluu 

Calabria sai vigastada 40. minutil, mil ta kohe ka Andrea Conti vastu välja vahetati. Täna tehtud uuringud näitasid, et noore itaallase pindluu on murtud. Esialgsete hinnangute kohaselt läheb taastumiseks vähemalt kaks kuud, mis tähendab, et sel hooajal teda enam väljakul ei näe.