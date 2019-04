OHUMÄRK? Tänak: peame kindlaks tegema, et kõik töötaks kogu aeg 

Saarlane kinnitas, et rohke vihma tõttu olid olud ebastabiilsed ning pidamispunkti oli raske lugeda. Küllap oligi see üks peamisi põhjusi, miks Tänak riske ei võtnud.

WRC-reporter küsis Tänaku käest, kas ta on oma autoga rahul. Kuigi palju eestlane ei poetanud, küll ütles ta: "Peame kindlaks tegema, et kõik töötaks kogu aeg. Usun, et mehaanikud suudavad asja korda teha." Seega on loogiline järeldada, et mingi probleem Tänaku Toyotat vaevab, ent midagi suurt lahti olla ei saa, kuna meie mees on kõrges mängus sees.