Tänak jätkab Neuville'i püüdmist: kui pidamist parandada on juba turvalisem suruda  

"Täna oli meie poolt väga hea sõit kõikidelt kiiruskatsetelt. Võrreldes eelmise päevaga on tegemist täiesti teistsuguse ralliga. Teed on kõvad ja siledad. Mul on autos väga hea tunne ning naudin kõike," sõnas Tänak. "Pidamine oleks võinud ehk veidi parem olla. Kui selle korda saame, siis oleks veidi lihtsam ja turvalisem suruda."

Paljud konkurendid räägivad, et Argentina teed sobivad Toyotale kui rusikas silmaauku. Miks? "(Muheleb) Väga tore ju, eriti kui see on ainult minu auto."

Ralli liider Thierry Neuville tõi välja rohkem põhjuseid, miks Toyota seal teistega võrreldes eelisseisus on. "Ilmselgelt näevad kõik seda, et neil on parem aerodünaamika. Eriti kiiretes lõikudes. Samuti on neil eelis tippkiiruse osas. Olen ausalt öeldes üllatunud, et juhin," sõnas belglane.

Nukramalt käis aga kuuekordse maailmameistri Sebastien Ogieri käsi, kes hommikupoolikul roolivõimu kaotas ning paremusjärjestuses kuuendaks pudenes.

"Me polnud hommikul kõige kiiremad, aga nüüd on olukord isegi hullem," viitas Ogier roolivõimu kadumisele. "See oli loll viga. Pean analüüsima olukorda, sest kui legendis on kirjas, et mine läbi värava, siis miks ma teisiti tegin. Legendi kirja pannes seal kohas lõikamisvõimalust polnud. Aga nüüd... Ma lihtsalt ei austanud legendi piisavalt. Olin segaduses ning riivasin väga õnnetult seda kivi."

Kui keeruline on WRC-autot ilma roolivõimuta ohjata? "Sisuliselt polegi enam võimalik sõita. Rool on mõeldud ikkagi töötamiseks koos roolivõimuga. Pean nii palju pingutama, et kohati on pea võimatu rooli kinni hoida," sõnas ta.