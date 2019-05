Tänak ja Meeke said lõikamise eest ajatrahvi

Põhjuseks üks paremkurv 11. kiiruskatsel, kus tekitas segadust väravapost, millest sai mööduda mõlemalt poolt. Häda seisnes selles, et tegelikult pidanuks sellest mööduma vasakult, kuid Tänak ja Meeke sõitsid paremalt ehk lõikasid pisut.

Segadust tekitas fakt, et legendi kirjutamise hetkel oli värav kinni ehk postist paremalt polnudki võimalik mööduda. Ralli ajal oli see aga lahti ning mehed otsustasid valida selle tee. Mõlemad kinnitasid, et ei püüdnud tahtlikult kasu saada.