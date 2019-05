VIDEO | Vahetusmees Messi värav kindlustas Barcelonale meistritiitli 

Võiduvärava lõi 62. minutil Lionel Messi, kes lülitus mängu teise poolaja alguses. See oli tema Hispaania liiga 24. värav vahetusmängijana. Sel sajandil pole keegi suutnud enamat.

Barcelona on viimasel ajal koduliigat täielikult domineerinud. See on nende kaheksas tiitel 11 aasta jooksul.