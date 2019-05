Bakuu GP: Mercedesed said järjekordse kaksikvõidu, Bottas tõusis üldarvestuse liidriks!

Bottas: "Iga tiimiliige tegi suurepärase kvalifikatsiooni. Alustasime ajasõitu autsaideritena, kuid võtsime meeskonnana 100protsendilise tulemuse. Tuleb pikk ja võitluslik võidusõit!"





Saturday 🇦🇿🏁



What a great qualifying by each one of us in the team today. We came to quali as underdogs, but made 100% out of it as a team.

Tomorrow will be another fight and it's a long race ahead - can't wait!