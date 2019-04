Orelile terendab ideaalhooaeg: eelroaks rekord, praeks MM-norm ja magustoiduks OM-norm 

Mullu Oslos heidetud Eesti rekordile 69.68 lisas 22aastane sportlane Splitis 17 sentimeetrit. „Mul ei olnud plaanis võistelda, kuid teisipäeval sain teada, et siin tuleb võistlus,“ räägib ta. „Konsulteerisin treenerite ja nõuandjatega. Rääkisin ka Gerd Kanteriga, kes on mu mental coach. Nad arvasid, et tasuks proovida.“