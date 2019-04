Stuttgarti finaalis kõva kogemuse saanud Kontaveit: olen võib-olla elu parimas vormis 

"Mul tekkis paar võimalust, aga ta mängis need pallid liiga hästi," arutles Eesti esireket. "Muidugi on kahju, aga ma ei tunne, et oleksin pidanud neil hetkedel midagi teistmoodi tegema. Kvitova on minust nii palju kogenum."

Tõsi, sest kui Kontaveit on karjääris mänginud viies WTA turniiri finaali ning võitnud ühe, siis Kvitova on triumfeerinud 27 korda.

Noore ea tõttu ei muretse ta ka sellepärast, et on viiest finaalist vaid ühe võitnud.

"Turniirid lähevad järjest suuremaks. Esimesed kolm olid madalama kategooria võistlused, Wuhanis ja Stuttgartis olid juba kõrgem tase. Kui ma mängiks rohkem väiksemaid turniire, siis oleks võite võib-olla rohkem. Aga tähtis on pigem see, kuidas mu mäng on edasi arenenud," arutles Kontaveit. "See otseselt ei morjenda mind, et ma pole turniiri paar aastat võitnud."