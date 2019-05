HÕISSA! Rally Estonial saab ka tänavu näha WRC mehi

Tegu on esimese tehasemeeskonnaga, kes on andnud teada oma osalemisest tänavu esimest korda korraldataval WRC promotsioonirallil. Lappi ja Ferm on kindlasti Soome MM-ralli oludele sarnastes tingimustes kiired ja Citroën C3 WRC võistlusauto näitas juba eelmisel aastal Lõuna-Eestis sõidetud katsetel head kiirust.

Esapekka Lappi: “Ettevalmistus Soome MM-ralli jaoks on meile oluline ja osalemine Rally Estonial annab sellele tublisti lisaväärtust. Rally Estonia katsed on kohati sarnased Jyväskylä ümbruse teedele ja Eesti rallifännid on meid alati soojalt vastu võtnud, seega ootame juba suure huviga starti Rally Estonial.”

Pierre Budar, Citroën Racing juht: “Eelmisel aastal saime Eestis väga sooja vastuvõtu ja usun, et Soome MM-rallil saadud teine koht oli suuresti tänu osalemisele Rally Estonial, kus saime autot väga sarnastes oludes testida. Sel aastal on Esapekka osas samad eesmärgid, et ta saaks enne oma kodurallit hea tunde ja samuti on meie eesmärk koguda vajaliku infot ka Sebastieni (Ogier) auto ettevalmistamiseks Soome MM-rallil.”

Esapekka Lappi ja Janne Fermi ning Citroën Total WRT meeskonna startimine Shell Helix Rally Estonial on oluline ka Citroëni Baltikumi maaletooja, Veho Eesti AS jaoks.

Mihkel Vaks, Citroëni Baltikumi maaletooja Veho Eesti AS juhatuse liige: "Meil on taaskord hea meel tervitada Citroëni tehasetiimi Eesti ralliradadel. Koostöös ralli korraldustiimi ja teiste sõiduautode maaletoojatega panustame kõik ühiselt sellesse, et Eesti oleks soositud sihtkoht WRC promotsiooniralli läbiviimiseks. Tehasetiimide jätkuv entusiasm on aga märk sellest, et võime kunagi saada au osaliseks võõrustada juba päris WRC maailmameistrivõistluste etappi."

Shell Helix Rally Estonia direktori, Urmo Aava sõnul on neil Citroëni meeskonnaga pikem koostöö ja see, et Prantsuse meeskond on taas stardis, on märk usaldusest.