Rooneyga maganud prostituut: ta hakkas pärast seksi mu õlal nutma

Endine eskorttööline Helen Wood (32) plaanib avaldada raamatu oma elust ning nende kaante vahelt leiab nii mõnegi põnevama loo.

Mai lõpus ilmavalgust nägeva raamatu ümber ringlevad ka mitmed teised kuulujutud. Näiteks loodetakse teada saada selle Unitedi mängija nimi, kes tegi 2011. aastal Woodile ettepaneku grupiseksiks.

Üks raamatuga tutvunud allikas kirjeldas The Sun'ile teost järgnevalt: "See raamat on väga ebameeldiv lugemine, mitte ainult Wayne ja tema kaasa jaoks, vaid ka teistele. Inimesed, kes on Heleni kliendid olnud, ilmselt värisevad hetkel kodus."

Rooney puhul ilmselt midagi liiga šokeerivat enam päevavalgele ei tule. Tema ööseiklused Heleni ja ühe teise prostituudi Jenny Thompsoniga on ammu briti kõmumeedia poolt päevavalgele toodud. Samuti on lahatud ka mehe varasemaid seksiseiklusi. Külll väidetakse, et raamatus selgub, et Helen ja Rooney kohtusid korduvalt ja tegu polnud ühekordse eksimusega.

Rooney seksiskandaal puhkes 2010 aasta septembris, kui Thompson hõiskas avalikult, et ta magas vutitähega eelmisel aastal kokku seitse korda. "Kõik lubatud" seksikorra ees maksis Rooney väidetavalt 1150 eurot.

Liiguvad ka kõlakad, et just Thompson oli see, kes tutvustas Helenit Rooneyle ning nad nautisid 2009. aasta suvel ka kolmekat. Tol hetkel oli Rooney kaasa Coleen viiendat kuud rase.