Inglismaal toimunud jalgpallikaose tagamaad: kohtunik ei mängi väljakul arsti

Dmitri Kruglov (nr 14) järjekordselt Herol Riibergi (pikali) maha tõmbamas. Jürgen Niit

Kuigi Flora nõudis, et Levadia lööks palli auti, siis nemad nii ei käitunud. Ründamist jätkati ning tollest olukorrast teeniti lõpuks küljeaut Flora värava all.

Kui keeruline võis too moment olla kohtuniku jaoks, kes mõistis, et tabamus oli minut tagasi toimunud olukorrast alguse saanud jada tulemus?

"Kindlasti jääb see olukord painama. Et oleks võinud kõik teistpidi minna, kui poleks nii olnud. Aga see on meie naturaalne elu. Igal juhul tuleb edasi minna ning mitte üriotad asja kompenseerida. See on kõige hullem, kui hakkad vastaskäiku otsima," selgitab Tutk.