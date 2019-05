Esapekka Lappi pole Citroeniga sinasõbraks saanud, kuid tiimiboss on veel kannatlik  

Lappi on esimese viie etapiga kogunud 26 punkti, millega hoiab ta kaheksandat kohta. Hooaja teisel etapil Rootsis oli soomlane teine, kuid ühe hea tulemuse kõrval on kirjas kaks katkestamist, seitsmes ning 13. koht.

"Meil ei jää muud üle kui teda toetada," ütles Budar Autosportile. "Meie teame, et tal on kiirust, ta teab seda isegi. Rootsi ralli ei tulda juhuslikult teiseks."

Ta lisas: "Võib-olla on tal veel vähe kogemusi. Aga me usaldame teda endiselt ning usume, et ta suudab enesekindlust koguda. Töötame selle nimel, et ta saaks aina paremaks. Usun, et tal on suurepärane võimalus Seb´ilt (Sebastien Ogier) õppida ning ta peab sellest maksimumi võtma."