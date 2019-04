NBA mängustiil sobib küpsevale Henri Drellile kui rusikas silmaauku 

Nooruk küpseb

Drelli puhul on räägitud, et mõnikord on tal raske tundeid vaos hoida. Parkonen tunnistab, et mängijal on emotsioonide talitsemisega tõesti tegemist olnud, kuid iga aastaga on olukord paremaks läinud.

„Enam pea nii tihti ei lange, kui midagi ebaõnnestub või keegi palli ei anna. Henri on rääkinud, et kui ta Saksamaale läks, pidi ta iga kord joonejooksu tegema, kui pea norgu lasi. See talle eriti ei meeldinud," märgib Parkonen.

Treeneri sõnul vajab Drell vahepeal pai saamist. „Ta tuleb ja räägib, kui närvis ta on. Siis ta ootab, kuidas keegi ütleks, et „pole midagi, läheb hästi“, ning põrutab seepeale 20 punkti,“ ütleb juhendaja, kes arvab, et mingil määral mõjutavad Drelli teabemürast läbi tungivad negatiivsed kommentaarid.

„Tahaks näha sellist noormängijat, kes ütleks, et tal on savi. Ta võib öelda, et on kama kaks, aga kodus mõtleb ikka, kuidas keegi kirjutas nii või keegi naa. See mõjutab ikka, eriti kui asjad välja ei tule.

Mingi hetk oskad end välja lülitada. Ei käi teatud lehtedel, kus sinust kirjutatakse. Praegu on Facebookis suur korvpalligrupp, vahepeal loen seda ja hoian mütsi kinni, mis juttu seal räägitakse. Kõik on sellised spetsialistid.

Tambitakse noormängijaid pärast pallikaotust, pannakse 50 kommentaari, et see pallur pole NBA materjal ega midagi. Vahet pole, kas on või mitte, peamine, et ta jõuaks kuhugi. Noored on Eesti koondise järgmine põlvkond,“ pajatab Parkonen.