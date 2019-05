Kalev/Cramo president: ise ka naerame, et võtame neid maakeeli narkomaane, joodikuid, pahasid mehi ja haigeid 

"Ise ka naerame, et võtame neid maakeeli narkomaane, joodikuid, pahasid mehi ja haigeid," ütleb Kalevi president Toomas Linamäe Eesti Ekspressile antud intervjuus. "See turunišš tundub meile kõige mõistlikum lahendus. Me ei ole suutelised palkama tipptasemel ja -vormis mängijaid. Nende hinnad on liiga kõrged."