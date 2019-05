Ogier kritiseerib Citroeni kiirust: ma ei oodanud, et Argentinast nii palju punkte saan

Lõppenud nädalavahetusel peetud Argentina rallil lõpetas Ogier kolmandana. Lisaks õnnestus tal maksimum noppida punktikatselt, tasuks 20 silma. Võib julgelt öelda, et prantslane pigistab kivist vett välja, sest Citroen C3 pole praegu kindlasti MM-sarja kiireim masin.

Tulevikku vaadates on ta aga murelik. "Mehhiko rallil toimis auto paremini. Sain siit head punktid, aga masin oli nigel. Peame kõvasti vaeva nägema," tunnistas Ogier, kelle sõnutsi pole probleemi põhjus päris selge.

Kui teaksime, milles probleem on, oleks lihtne. Aga me ei tea. Iga pisiasi loeb, kõigele tuleb tähelepanu pöörata. Meil on mõned ideed, kuidas autot kõpitseda, aga iga asi võtab aega."