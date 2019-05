Kimi Räikkönen: kui inimestele mu raamat ei meeldi, pangu see vähemalt põlema

Juba 2001. aastast elab vormeliäss alaliselt Šveitsis. "Viimasel ajal on rohkem šveitslasi tulnud viisakalt autogrammi küsima. Ilmselt seetõttu, et sõidan nende riigi tiimis," lisas Räikkönen.

"Ma ei tunne end šveitslasena, aga siin on igatahes rohkem minu kodu kui Soomes. Siin on meiega väga hästi käitutud," jätkas ta. "Mulle ei lähe eriti korda, mida Soome vormelifännid arvavad. Nad on omade sõitjate suhtes üsna kriitilised. Ilmselt seetõttu, et meil pole viimastest aastatest säravaid tulemusi."