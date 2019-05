Korvpalli Euroliiga juht: koondiste mängud peaksid toimuma suvel, praegune kalender tekitab vigastusi

Nimelt otsustas FIBA kaks aastat tagasi, et rahvuskoondiste mängud peaksid toimuma keset klubihooaega. Euroopa tugevaim klubisari Euroliiga aga ideega kaasa ei tulnud, seetõttu jäävadki mitmed tipptegijad koondise tegemistest sageli eemale.

Euroliiga tegevjuht Jordi Bertomeu usub kindlalt, et koondised peaksid mängima pärast klubihooaega.

Samal teemal Korvpall Läti korvpallistaar ründas alaliitu: tundub, et keegi ei saa midagi aru! "Me ei tunne end kindlasti võitajana. Kui korvpallis läheb midagi halvasti, pole põhjust rõõmustada," tunnistas Bertomeu ASile antud intervjuus, et tema FIBA-ga tegelikult sõdida ei tahaks. "Aga paistab, et ainult meie vaatenurgast on asjad valesti. FIBA on andnud mõista, et koondisteaknad toimivad hästi."

Kahe organisatsiooni võitluses on kaotanud nii mõnedki tippkoondised. Näiteks ei pääsenud tänavusele MMile 2017. aasta EMi võitja Sloveenia. Välja jäid ka lätlased, kes pidid enamikes mängudes läbi ajama põhitegijateta.

Bertomeul on selge nägemus, kuidas olukorda parandada. "Kaheksa kuud hooajast kuuluks klubikorvpallile, koondised toimetaks juunis ja vajadusel ka juuli alguses. Siis jääks 45 vaba ning 15 päeva klubidele ettevalmistuseks," sõnas ta ning lisas, et sügisesed koondiseaknad on mängijatele kahjulikud.

"Uuringud näitavad, et 60% vigastusest tulevad oktoobris ja novembris, vahetult pärast seda, kui mängijad on koondise juurest naasnud."

Muuhulgas tuli juttu ka Euroliiga tulevikust. Bertomeu kinnitas, et ta ei soovi kindlasti tekitada kinnist liigat. Kõigil peaks olema võimalik Euroopa tugevaimasse klubisarja jõuda. Eelkõige peaks see käima läbi EuroCup´i, luua oleks vaja ühtne ja toimiv süsteem riikide koduste meistrivõistlustega.