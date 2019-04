ARGENTINA RALLI HINDED | Probleemide küüsis Toyota kohal hõljuvad murepilved 

Thierry Neuville on ka tänavust hooaega kõige suurema punktisaagiga alustanud. Sama tegi belglane ka mullu, kuid sai aasta lõpuks Sebastien Ogier käest pähe ning oleks Toyota töökindlam, oleks ka Ott Tänak Neuville'i ja prantslast veelgi tugevamalt ohustanud.

Argentinas teise järjestikuse MM-võidu – Korsikal kinkis talle triumfi punktikatsel põrunud Elfyn Evans – teeninud Hyundai esipiloot kinnistab jätkuvalt fakti, et kellelgi teisel on vaat et võimatu Lõuna-Korea autotootja masinaga poodiumi kõrgeimale astmele tõusta.

Nimelt on 2014. aastaks rallikarusselli tehasetiimina naasnud Hyundai roolis võidurõõmu tundnud vaid Neuville ja Hayden Paddon. 12 triumfist 11 on läinud belglasele.

Hayden Paddon (paremal) ja John Kennard võtsid oma ainsa MM-ralli võidu 2016. aastal just Argentinas. Nicolas Aguilera

Teagi nüüd, miks see nii on, sest häid sõitjaid on meeskonnas olnud varem ja on ka praegu. Näiteks Paddon ja Dani Sordo on vägagi konkurentsivõimelised piloodid, kes jõudsid mõnikord võidule päris lähedale. Aga see selleks.

Ladina-Ameerikas teenitud võit oli Neuville'ile ja Hyundaile mitmes mõttes märgiline. Kui hooaja esimesel kruusarallil Mehhikos polnud nende kiirus märkimisväärne, siis Argentinas oli olukord vastupidine: isegi Tänak ja Toyota ei suutnud teisel täispikal võistluspäeval enne katkestamist hommikuga võrreldes rivaalile lähemale tulla.

Et Neuville ei jäänud tühjade kätega ka punktikatsel, tuleb mehe ees mütsi kergitada. Ta tegi peaaegu ideaalse ralli, kus pole põhjust öelda, et ta ei väärinud võitu. Muidugi tahaksime, et Tänak oleks saanud talle viimase katseni konkurentsi pakkuda, kuid seda kahjuks ei juhtunud. Neuville saab hindeks 5.