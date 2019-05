5 VUTITALENTI | EDU VARJUPOOL: Ajax jääb mitmest põhitegijast ilmselt ilma, kuid kasseerib miljoneid! 

Kes on aga need viis pallurit, kes Ajaxist kõige suurema tõenäosusega lahkuvad? Üks mineja on juba selge, sest tänavu jaanuaris teatas FC Barcelona, et hankis endale poolkaitsja Frenkie de Jongi, kelle eest maksti väidetavalt 75 miljonit eurot.

Matthijs de Ligt. John Walton

Spursi vastu suurepäraselt tegutsenud de Ligti kosilaste nimekiri on vägevamast vägevam. Kuulduste kohaselt on temast kõige rohkem huvitatud Barcelona.

On ilmselge, et de Ligti hankimine läheks tema uuele koduklubile kalliks maksma. Õhus on ka võimalus, et hollandlasest saaks jalgpalliajaloo kõige kulukam keskkaitsja, praegu hoiab tippmarki enda käes Virgil van Dijk. Liverpool maksis tema eest Southamptonile 84,5 miljonit eurot ning ehkki summa on suur, on van Dijk väärt olnud igat senti.