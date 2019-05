Malcolm Wilson: tahan Ott Tänaku M-Sporti tagasi tuua

Ajakirja sõnul soovib M-Spordi boss – rallitiimi juhib tänavusest hooajast Rich Millener – Malcolm Wilson, et eestlane naaseks 2020. aastaks nende rüppe ning jääks meeskonda veelgi pikemaks.

M-Sport mängib Tänaku rallikarjääris väga suurt rolli. Wilson andis eestlasele rohkelt võimalusi ning tagantjärele targana tuleb öelda, et britt tegi õigesti. Toyotasse siirdus Tänak, kelle leping Jaapani autotootja tiimiga lõppeb pärast käesolevat hooaega, just M-Spordist.

2022. aastal hakkavad rallimaailmas autodele kehtima uued nõuded ning Wilsoni sõnul oleks Tänak uue masina arendamisel väga väärtuslik. Autospordiga vesteldes ütles eestlane, et on üldiselt küll Toyota tööga rahul, kuid jätab tulevikule mõeldes kaardid lahtiseks.

Toyota pealik Tommi Mäkinen tõdes, et tema tahab Tänakut enda tiimis hoida. "Olin veidi üllatunud, kui kuulsin, et Ott tahab lepingu teema sedavõrd vara korda ajada. Minu kogemuse kohaselt on läbirääkimised üldiselt alanud suvel ning jätkunud sügisel," ütles soomlane.