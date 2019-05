ÜLEVAADE TURUSEISUST | Autoralli MM-sarjas võib tulla tõeline sõitjate virvarr 

MM-sarja liider Thierry Neuville sõlmis Hyundaiga eelmise aasta lõpus uue kolmeaastase lepingu. On selgemast selgem, et belglane ei lahku kuhugi.

Sebastien Loeb ja Dani Sordo on lepingutega, tänu millele saavad nad sõita mõned rallid. Tundub, et mehed rohkemat ei tahagi. Nende tulevikuplaane – eriti Loebi omi – on väga raske ette ennustada.

Sebastian Loeb sõidab rallit hobina. Martin Ahven

Lepinguid vaadates on selge, et võistkondades võib tulla palju muudatusi. 2020. aastaks on kontrahtid olemas vaid Ogier'l, Lappil ja Neuville'il, mis teevad sõitjate virvarri eriti huvitavaks. Lisaks on ju põnev ka tõik, et näiteks Hayden Paddon, Mads Östberg ja Craig Breen tahavad kindlasti WRC-autosse naasta.