Spordikohus: IAAFi reegel diskrimineerib Semenyat, kuid see on vajalik ja mõistlik

Rahvusvaheline spordikohus (CAS) otsustas, et IAAF-il on õigus karmistada naisjooksjate testosteroonitaseme reeglit.

IAAF teatas möödunud aprillis, et vähendab naiskeskmaajooksjate (400, 800 ja 1500 m) lubatud testosterooni hulka kaks korda. Uueks piirmääraks sai viis nanomooli ühe liitri vere kohta.

Tavaliselt on tippsportlastest naistel see näit vahemikus 0,12–1,79, kuid Semenya ja teised niinimetatud eristuva sugulise arenguga (inglise k "differences of sexual development") sportlased peaksid piiridesse mahtumiseks hakkama ravimeid sööma.

"IAAF on juba terve kümnendi püüdnud minu hoogu pidurdada, kuid see on mind ainult tugevamaks teinud," vahendab Semenya sõnu BBC.

"CASi otsus ei hoia mind tagasi. Tõusen taas ja jätkan noorte naiste ja kergejõustiklaste inspireerimist."

CAS leidis, et kõnealune reegel on diskrimineeriv, kuid säärane diskrimineerimine on "vajalik, mõistlik ja proportsionaalne naissportlaste õiglustunde kaitsmiseks".

Lisaks tundis CAS huvi, millist kasu annab kõrgem testosteroonitase 1500 meetri ja pikematel distantsidel. Kohus palus IAAF-il kaaluda reegli 1500 meetri distantsil kehtestamise edasi lükkamist kuniks on paremini tõestatud kõrge testosterooninäidu eelis.