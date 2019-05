Klopp kiitis kaotusest hoolimata oma mängijaid: jäin meie mängupildiga rahule 

"Ma pole kindel, kas me väärisimegi rohkemat," sõnas Liverpooli peatreener Jürgen Klopp mängujärgsel pressikonverentsil. "Nemad lõid kolm, meie aga mitte ühtegi. Nii paraku on. Treenerina hindan muidugi seda, kuidas väljakul mängisime ja pean tõdema, tegemist oli meie Meistrite liiga parima võõrsil mänguga. Mitte ainult seda, vaid ka eelmist aastat silmas pidades."

"Sellise meeskonna vastu näidata sellist jalgpalli. Ma olin meie mängupildiga rahul. Aga selline jalgpall juba on. Enne kohtumist oli meil ilmselgelt rohkem šansse.

Barcelona vastu on raske, kuna nad saavad oma mängu üles ehitada vasturünnakute peale, mis meile just kasuks ei tule. Mõistagi tuleb meil jätkuvalt üritada, kuid me ei teinud oma elu sugugi kergemaks," jätkas ta.