Infarktiga haiglasse sattunud Casillas lõpetas äreva vaikuse 

Casillas kukkus eile FC Porto treeningul kokku ning ta viidi koheselt haiglasse. Seal tehti talle operatsiooni (südame kateteriseerimine) ning praeguseks on hispaanlase elu väljaspool ohtu.

Casillas postitas ise kolmapäeva õhtul sotsiaalmeediasse pildi, kus sõnas, et muretsemiseks enam põhjust pole. "Kõik on kontrolli all. Oli väga suur ehmatus, kuid olen jätkuvalt tugev. Täna teid kõiki toetuse ja armastuse eest," kirjutas puurilukk postituse kõrvale.