Barcelona peatreener veel ei hõiska: meil oli ka mullu kasutada kolmeväravaline eduseis 

Ka mullu oli Barcelonal Meistrite liiga veerandfinaali avamängust all kolmeväravaline edu. Kodusel Nou Campil alistati AS Roma 4:1. Kaks nädalat hiljem ei tähendanud too tulemus aga midagi, kuna võõral väljakul saadi šokeeriv 0:3 ketukas, mille tagajärjel just itaallased poolfinaali marssisid.