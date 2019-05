HEA UUDIS! Eesti vollekoondislane lõpetas seitsme kuu pikkuse vigastuspausi 

Valitseva Belgia meistri Maaseiki Greenyardi ridadesse kuuluv Aganits vigastas ennast hooaja eel toimunud kontrollkohtumises, kui õnnetult õla peale kukkus, mille tagajärjel see liigesest välja läks.

Esiti näis operatsioon vältimatu, kuid vaikselt loodeti, et Orava orkaani hüüdnime kandev eestlane (Aganits on pärit Võrumaalt Orava külast - toim) pääseb ikkagi noa alla minekust. Esialgsed uuringud süstisid optimismi nii Aganitsa kui ka klubisse, kuid novembri lõpus seisti ikkagi üheskoos fakti ees, et opratsioonist pääsu pole.