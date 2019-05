Kalev/Cramo läheb Unicsi vastu laatsaretiga. Kas Chavaughn Lewis on ikkagi mängukõlbulik? 

"Sel aastal on meil õnneks läinud, sest kui (Ivan) Almeida välja jätta, siis pole ühtegi suuremat vigastust olnud. Aga nüüd oleme ikka täitsa piiri peal juba. Kui pealikud saaksid aru, et nüüd on vaja natukene koormust alla võtta, et Unicsi vastu särtsu täis olla, siis oleks hästi,” lausus Lehismets, kes kinnitas, et Kaasani vastu peaks rivis olema ka viimasest Pärnus mängust eemale jäänud Chavaughn Lewis.