ÜLEVAADE | Rongi ette jäämine ja konkurendi otsasõit ehk Autoralli MM-sarjas hukkunud sportlased 

Aastate jooksul on 17 MM-sarja võisteldes hukkunust 11 olnud navigaatorid. Viimased neli ralli ajal teise ilma läinud rallimehed on olnud kaardilugejad, nende hulgas ka Markko Märtiniga sõitnud Michael Park.

Kui Jämsä oli esimene hukkunu, siis viimati tuli rallimaailmal võistluse ajal toimunud õnnetuse tõttu kolleegi leinata 2006. aastal Kataloonia rallil. Jörg Bastuck ja tema piloot Aaron Burkart peatusid, et katkist rehvi vahetada. Britt Barry Clark sõitis Bastuckile otsa, mistõttu mees suri.

Kõige saatuslikumaks on rallimeestele saanud just Korsika etapp. Täpselt aasta enne Toivoneni ja Cresto hukku nõudis Napoleoni sünnisaarel sõidetud ralli ka Attilio Bettega elu.

Lanciaga sõitnud itaallane kaotas neljandal kiiruskatsel auto üle kontrolli ning kihutas vastu lõpuks autosse tunginud puud. Bettega suri silmapilkselt, tema kaardilugeja Maurizio Perissinot vigastada ei saanud. Faktina olgu välja toodud, et Bettega karjääri jooksul navigeeris teda ka Cresto.

Õnnetused, kus on hukkunud nii piloot kui ka kaardilugeja, on küllaltki haruldased. Neid on juhtunud kolm korda. Toivonen ja Cresto olid esimesed, loodetavasti viimased olid George Minot ja Bernard de Lathuy.