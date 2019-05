Kannatamatu Ogier nõuab Citroenilt kiiremat autot: ma ei kujuta ette, millal see juhtuda võiks 

"Olen leidnud auto juures mitmeid probleeme, mille kõrvaldamiseks läheb paraku aega. Ma ei kujuta ette, millal see juhtuda võiks. Šassii ja diferentsiaalide juures on mitu detaili, mis vajaks parandamist. Avaldan tiimile survet, et asjad kiiremini korda tehtaks, aga seni tuleb praeguse olukorraga leppida," rääkis Ogier väljaandele Autosport.

Citroeni rallivõistkonna juht Pierre Budar andis mõista, et Ogier ei saa ühe nädalaga kõike, mida ta tahab. "Oleme Sebastieniga ühel lainepikkusel. Autot on vaja parandada. Võime soovida mida iganes, aga kõigepealt tuleb toota prototüübid, siis testida, teha uued osad vastupidavaks ja alles siis homologeerida. See on pikk protsess. Olen nõus, et liiga pikk."

Argentinas oli Citroen eriti hädas libeda kruusaga lõikudel. Selliseid olusid on oodata ka järgmisel nädalal peetaval Tšiili rallil. Budar ei öelnud, mida ta täpselt silmas peab, aga mingid lahendused on tiimil juba välja mõeldud, et olukorda parandada.