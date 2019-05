Caster Semenya: ükski inimene ei suuda takistada mind jooksmast 

8. mail kehtima hakkava reegli järgi peaks Semenya ja teised eristuva sugulise arenguga (inglise k "differences of sexual development") sportlased hakkama lubatud testosterooninäidu piiridesse mahtumiseks ravimeid sööma. Või keskenduma pikematele distantsidele, sest karmim reegel kehtib vaid 400, 800 ja 1500 meetri jooksjatele.

Neljapäeval postitas Semenya Twitterisse krüptilise säutsu, mis sisaldas muuhulgas lauset "teadmine, millal minema jalutada, on tarkus".

Ta lisas: "Kõik on jumala kätes. Tema andis mulle elu ja ka lõpetab selle. Jumal andis mulle sportlaskarjääri ja ka lõpetab selle. Ükski inimene ei suuda takistada mind jooksmast.

Kuidas ma saan karjääri lõpetada, kui olen vaid 28aastane? Tunnen end jätkuvalt noore ja energilisena. Mul on veel kümme või rohkemgi head sportlasaastat ees. Pole tähtis, kuidas ma seda teen. Tähtis on, et olen endiselt siin."