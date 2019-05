Ulmeline play-off'i mäng NBAs: neli lisaaega, terve igaviku platsil olnud Jokici saatuslik eksimus ja vahetusmehe elu suurim hetk 

Tegu oli NBA ajaloo teise play-off'i mänguga, kus võitja selgus alles teisel lisaajal. Seni esimest ja viimast korda juhtus see 1953. aastal, kui vastamisi läksid Boston Celtics ja Syracuse Nationals. Denveri liider Nikola Jokic viibis platsil 65 minutit, rohkem minuteid koguti viimati just samas 1953. aasta matšis.

Ent just serblane on see, kes lasi käest võimaluse viia mäng viiendale lisaajale. 5,6 sekundit enne lõppu oli tal Denveri kaotusseisus 136:138 kasutada kaks vabaviset, ent esimene läks mööda. 13 sekundit varem tabas Portlandi poolt võidukolmeseks kujunenud viske vahetusmees Rodney Hood.