USAst jah-sõna saanud Johanna Talihärm: see on suurepärane võimalus, pidin selle ära kasutama 

Talihärm treenib USA kirdeosas asuva Vermonti osariigi suusaklubi Craftsbury juures. Craftsbury's harjutab ka USA laskesuusakoondise ladvik, lisaks on ka tugevaid murdmaasuusatajaid. Talihärm on Vermontis põhja ladunud ka kahel eelmisel suvel. Vahe on selles, et side Eesti koondisega on varasemast suurem, sest sügisel tuleb Talihärm ülikoolis käimise asemel Euroopasse.