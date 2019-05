GALERII | Eesti hokikoondis tuli raskest seisust välja ja lõpetas MM-turniiri võiduga 

„Ma ei või midagi muud öelda, kui see, et poisid mängivad täie südamega ja jätsid endast kõik väljakule. Täna lisaajal võitsime 4:3, aga kahjuks ei saa pronksi kätte. Esimene kolmandik olime närvilised. See on arusaadav, sest oleme inimesed. Terve hall oli kodurahvast täis ja see tekitas raske olukorra. Aga pärast avakolmandikku uskusime endasse rohkem ja iga liige tegi super tööd. Kui ajalugu vaatame, siis Ukraina pole lihtne vastane. Kui suudame nendega tasavägiselt mängida, oleme rahul. Lihtsat mängu täna ei oodanud.

(Hinnang turniirile?) Lootusi oli, aga kui ausalt mõtleme, kus meie mängijad võrreldes vastastega mängivad... Kõigil on koondised profimängijaid täis, meil on 4-5 proffi. See tase, millega suudame nende mängijatega mängida, on midagi väga suurt. See näitab südant ja kokkuhoidmise vaimu, mis meie tiimis on. See on midagi, mille üle saab terve Eesti uhke olla.“