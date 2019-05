NAPIKAS! Klopi ja Liverpooli tiitliunistus jäi ellu 

Võimalik, et Jürgen Klopp ja Liverpool jäävad eduka hooaja järel taas karikata. Kui Manchester City ei libastu, pole Liverpoolil Inglismaa kõrgliigas võimalust. Tõsi, konkurentsis ollakse ka UEFA Meistrite liigas, kuid poolfinaali avamatšis kaotati Barcelonale koguni 0:3, mis tähendab, et finaalipääsuks läheks vaja imet.

Klopp on Liverpooli peatreenerina töötanud alates 2015. aasta oktoobrist ja tema senised parimad saavutused on kolme finaali jõudmine: Inglismaa liigakarikasarjas, UEFA Euroopa liigas ja UEFA Meistrite liigas. Kõigil kolmel juhul on Klopi Liverpool leppinud kaotusega. Inglismaa kõrgliigas on tal ette näidata kaks neljandat kohta.