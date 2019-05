KAASAELAMIST JAGUB! Kaheksa Eesti vehklejat jõudsid Kolumbias põhiturniirile 

Eestlaste vastased 64 seas



Katrina Lehis vs Anastasiia Spas (UKR); Eesti aja järgi täna kell 19.40 kollasel rajal

Julia Beljajeva vs Isis Washington (USA); Eesti aja järgi kell 18.40 6. rajal

Kristina Kuusk vs Alberta Santuccio (ITA); Eesti aja järgi kell 19.00 7. rajal

Erika Kirpu vs Man Vai Vivian Kong (HKG); Eesti aja järgi kell 19.40 8. rajal

Veronika Zuikova vs Kelley Hurley (USA); Eesti aja järgi kell 19.40 6. rajal

Nikolai Novosjolov vs Hector Maisonet (PUR); Eesti aja järgi kell 17.00 6. rajal

Peeter Turnau vs Masaru Yamada (JPN); Eesti aja järgi kell 17.20 rohelisel rajal

Sten Priinits vs Ido Harper (ISR); Eesti aja järgi kell 17.40 5. rajal