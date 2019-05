Barcelona president: loodan, et Messi mängib 45. eluaastani 

"Arvan, et tema karjääri lõpp on veel kaugel," lausus Bartomeu. "Ta on kõigest 31aastane. Vaadake, milline jõud selles karistuslöögis oli (viide Meistrite liiga poolfinaalis Liverpoolile löödud superväravale - M.T.). Ta on tugevam kui kunagi varem."