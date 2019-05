Charles Leclerc teeb kõik, et Vetteli varjust väljuda 

Ferrari tiimi boss Mattia Binotto teatas hooaja eel, et Vettel ja Leclerc võivad omavahel võidu sõita, kuid 50-50 olukorras eelistab meeskond Vettelit, sest ta on kogenum ja tiimi silmis suurem tiitlinõudleja.

Reaalsus on olnud Leclerci vaatevinklist aga vähe karmim, tiim on seni selgelt soosinud Vettelit. Sakslane pole aga eelisseisust õigustanud ega suutnud Mercedestele konkurentsi pakkuda.

21aastane monacolane jätkas: "Minu tiimikaaslane on neljakordne maailmameister. Mõistan, et meeskonnas on praegu hierarhia, kuid teen kõik, et seda muuta."